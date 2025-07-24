Стало известно о начале боев на окраинах Красноармейска ТАСС: на окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения

Столкновения российских и украинских войск начались на окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Речь идет о южной и юго-западной окраинах. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Украина ежемесячно теряет более 30 тысяч солдат ранеными и убитыми. По его словам, нехватка военнослужащих вынуждает Киев использовать иностранных наемников. Большие потери в рядах противника фиксируются на Сумском направлении, а также в районах Часова Яра, Константиновки и Красноармейска.

При этом, как отметил глава ДНР Денис Пушилин, самыми горячими точками в республике являются Часов Яр и окрестности Дзержинска. По его словам, украинские войска пытаются задержать наступление ВС РФ на Константиновку, усиливая сопротивление в этих населенных пунктах.