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20 июля 2025 в 22:27

Пушилин назвал две горячие точки в боях с ВСУ

Пушилин: Часов Яр и Дзержинск остаются двумя горячими точками в боях с ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются зонами активных боев российской армии с Вооруженными силами Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ пытаются задержать наступление российских войск на Константиновку, усиливая сопротивление в этих населенных пунктах.

Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, а вернее, окрестности Дзержинска, но тем не менее противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается, в том числе в этих населенных пунктах, — отметил Пушилин.

После взятия Петровки российские войска разделили группировку ВСУ под Дзержинском, создав для нее две зоны повышенной угрозы. Кроме того, российские силы контролируют почти весь Часов Яр, за исключением Шевченковского района. Ситуация на этих направлениях остается напряженной, так как ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Покровском (Красноармейск), Константиновкой и Великой Новоселкой.

Денис Пушилин
ДНР
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