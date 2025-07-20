Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений СВО Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ сопротивляются, а Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются горячими точками.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Константиновское направление — одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населенных пункта — это Попов Яр и Петровка — и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александро-Калиново, — отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Покровском (Красноармейск), Константиновкой и Великой Новоселкой.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого полковник в запасе Михаил Тимошенко рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются любой ценой удержаться в Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться.