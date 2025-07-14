Полковник запаса раскрыл, зачем ВСУ цепляются за Донбасс

Вооруженные силы Украины пытаются любой ценой удержаться на Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций, рассказал в беседе с NEWS.ru полковник в запасе Михаил Тимошенко. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться.

ВСУ четко понимают, что, когда мы выйдем с территории ДНР на Днепропетровщину, там нет такой густоты населенных пунктов и дорог, как в Донбассе. Пехота в поле не держится, ей надо за что-то зацепиться. Сейчас ВСУ цепляются за застройку донбасских агломераций. А в Днепропетровской области не получится у них упираться, откатываться начнут, — заявил Тимошенко.

Полковник отметил, что продвижение ВС РФ в Донбассе идет не самыми быстрыми темпами, однако это позволяет российским военным избегать крупных потерь.

Мощные прорывы в стиле Великой Отечественной дорого стоят. В 1943 году Донбасская операция принесла нам не только освобождение этого края, но и 250 тысяч безвозвратных потерь убитыми и умершими от ран. Сейчас нам нужна такая цена? Конечно, нет, поэтому наступаем медленно, зато бережем людей, — добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило о создании центра по сбору и изучению трофейной техники ВСУ в составе группировки войск «Днепр» ВС России. В него уже передали 30 единиц различного вооружения, заявили в пресс-службе ведомства. О создании центра объявили по итогам встречи главы группировки с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.