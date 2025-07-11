В России создали центр изучения трофейной техники ВСУ Минобороны сообщило о создании центра по сбору трофейной техники ВСУ

Минобороны РФ сообщило о создании центра по сбору и изучению трофейной техники Вооруженных сил Украины в составе группировки войск «Днепр» ВС России. В него уже передали 30 единиц различного вооружения, заявили в пресс-службе ведомства.

Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, в котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности, — сказано в сообщении.

В ведомстве объявили о создании центра по итогам встречи главы группировки с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Также глава Минобороны высоко оценил результаты работы бойцов и пожелал им удачи в выполнении поставленных задач.

Ранее Белоусов получил информацию о ходе тестирования нового отечественного вооружения, разработанного специалистами концерна «Калашников». Известно, что речь идет о новейших образцах стрелкового оружия АК-12К и РПЛ-20.

Также министр лично осмотрел основные средства противодействия украинским БПЛА. В настоящее время российские бойцы дорабатывают их совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем РЭБ с учетом опыта, полученного в зоне СВО.