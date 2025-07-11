Военные начали бороться с БПЛА при помощи ружья «Кентавр» и системы «Мгла»

Военные начали бороться с БПЛА при помощи ружья «Кентавр» и системы «Мгла»

Военнослужащие группировки «Днепр» Вооруженных сил России начали использовать ружья «Кентавр» и автомобильные системы радиоэлектронной борьбы «Мгла» для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, сообщили в Министерстве обороны. Уточняется, что командующий группировкой доложил об этом главе ведомства Андрею Белоусову.

В частности, командующий группировкой «Днепр» доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья «Кентавр», автомобильные системы радиоэлектронной борьбы «Мгла» и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений, — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что Белоусов лично осмотрел основные средства противодействия БПЛА. В настоящее время российские бойцы дорабатывают их совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем РЭБ с учетом опыта, полученного в зоне СВО.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли шесть групповых высокоточных ударов по целям на территории Украины за минувшую неделю. Были поражены объекты ВПК и энергоинфраструктуры противника, а также территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).