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11 июля 2025 в 12:30

Минобороны назвало число высокоточных ударов ВС России по Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия нанесла шесть групповых высокоточных ударов по целям на территории Украины за минувшую неделю, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, были поражены объекты ВПК и энергоинфраструктуры противника, а также территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

С 5 по 11 июля Вооруженными силами РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, — сказано в сообщении.

Также ударам подверглись военные аэродромы, места сборки и хранения беспилотников, военные склады. Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, добавили в Минобороны.

Ранее Telegram-канал Condottiero сообщил, что Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино. Объект расположен в Николаевской области Украины. В Минобороны России эти данные не комментировали.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что удары ВС РФ по военкоматам на Украине вызывают восторг местных жителей. По его словам, украинцы призывают российскую армию продолжать атаковать эти объекты.

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