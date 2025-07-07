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07 июля 2025 в 15:06

Военкор рассказал, как украинцы «расцвели» от ударов «Гераней» по ТЦК

Военкор Коц: украинцы радуются из-за ударов ВС России по ТЦК

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Российские удары дронами «Герань» по территориальным центрам комплектования на Украине вызывают положительные отклики у местных жителей, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, украинцы в комментариях к новостям об атаках на ТЦК выражают поддержку и призывают российские силы продолжать наносить удары по этим объектам.

Никогда еще наши удары не приносили украинцам столько радости, — отметил военкор.

Коц подчеркнул, что такие операции не только поднимают настроение граждан, но и имеют важное военное значение. Он отметил, что удары по ТЦК создают проблемы для украинской системы мобилизации, усложняя бюрократические процессы и предоставляя призывникам возможность уклониться от службы. В пример журналист привел один из ТЦК, который после атаки вынужденно разделил свои отделы и перевел их на разные адреса.

Ранее военкомат в украинской Виннице временно прекратил работать по основному адресу из-за опасений насчет обстрелов. ТЦК уточнил, что решение принято для защиты жизней и здоровья сотрудников.

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дроны
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