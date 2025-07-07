Военкомат на Украине испугался обстрелов и закрылся Винницкий ТЦК сообщил о приостановке деятельности из-за ситуации на Украине

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК) временно приостановил деятельность по основному адресу, сообщили в администрации военкомата. По данным ТЦК, это сделано, чтобы защитить жизни и здоровье сотрудников в условиях сложной ситуации на Украине.

Представители ТЦК указали новые адреса, где теперь решают вопросы медицинского обеспечения, социальных и других услуг. По информации украинского издания «Страна», решение о разделении функций по разным локациям связано с участившимися атаками на военкоматы по всей стране. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

Военкор Алексей Воевода сообщал, что украинские граждане начали передавать координаты ТЦК ВС России. По его словам, сведения публикуются в открытых источниках. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Ранее политолог Владимир Корнилов раскрыл истинное отношение украинцев к сотрудникам ТЦК. По словам эксперта, они ненавидят местных военкомов. Корнилов отметил, что об истинном отношении к сотрудникам ТЦК можно говорить по большому количеству видео в соцсетях.