Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:55

Военкомат на Украине испугался обстрелов и закрылся

Винницкий ТЦК сообщил о приостановке деятельности из-за ситуации на Украине

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК) временно приостановил деятельность по основному адресу, сообщили в администрации военкомата. По данным ТЦК, это сделано, чтобы защитить жизни и здоровье сотрудников в условиях сложной ситуации на Украине.

Представители ТЦК указали новые адреса, где теперь решают вопросы медицинского обеспечения, социальных и других услуг. По информации украинского издания «Страна», решение о разделении функций по разным локациям связано с участившимися атаками на военкоматы по всей стране. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

Военкор Алексей Воевода сообщал, что украинские граждане начали передавать координаты ТЦК ВС России. По его словам, сведения публикуются в открытых источниках. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Ранее политолог Владимир Корнилов раскрыл истинное отношение украинцев к сотрудникам ТЦК. По словам эксперта, они ненавидят местных военкомов. Корнилов отметил, что об истинном отношении к сотрудникам ТЦК можно говорить по большому количеству видео в соцсетях.

Украина
Винница
ТЦК
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова
Добронравов признался, почему игнорирует «Игру в кальмара»
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.