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06 июля 2025 в 21:31

Военкор раскрыл, как украинцы помогают ВС России с ударами по ТЦК

Военкор Воевода: украинцы делятся с ВС России координатами ТЦК через соцсети

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские граждане стали передавать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) представителям российских войск, заявил российский военкор Алексей Воевода в своем Telegram-канале. По его словам, информация публикуется в открытых источниках — в частности, в комментариях под записями подразделения БПЛА «Сталинские соколы» в социальных сетях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На тебе кременчугского. Ну что, заказ принял? написал один из комментаторов.

Ранее на Украине в селе Орловка Ровненской области произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования: во время проверки документов неизвестные избили военкома. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

До этого украинский депутат Артем Дмитрук отмечал, что в соцсетях положительно воспринимают атаки на ТЦК. По словам политика, после удара по военкомату в интернете не было найдено ни одного отрицательного комментария — только одобрительные реакции.

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