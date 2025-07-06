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06 июля 2025 в 17:16

Местные жители избили сотрудника ТЦК на Украине

Сотрудник ТЦК на Украине получил удар по голове при проверке документов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В селе Орловка Ровненской области Украины неизвестные избили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что во время проверки документов у группы местных жителей военком получил удар по голове и был госпитализирован с травмами.

В Ровненском ТЦК подтвердили факт нападения и сообщили о возбуждении уголовного дела по этому факту. Отмечается, что инцидент произошел при исполнении сотрудником своих служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что машина сбила украинца во Львове, когда тот убегал от сотрудников территориального центра комплектования. Силовики в форме и с оружием подошли к мужчине на улице и представились, показав документы. Спустя несколько секунд житель бросился наутек через дорогу, однако в этот момент там проезжал автомобиль.

До этого у жителя Львова начался приступ эпилепсии в отделении ТЦК. По данным СМИ, сотрудники центра выбросили мобилизованного на улицу. Прохожие помогли мужчине, которого позднее увезла скорая.

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