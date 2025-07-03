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03 июля 2025 в 14:01

В Раде раскрыли истинное отношение украинцев к ударам по военкоматам

Депутат Рады Дмитрук: украинцы положительно реагируют на удары по ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Украины в соцсетях рады атакам на территориальные центры комплектования (аналоги российских военкоматов), заявил внефракционный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram. Он не нашел отрицательных комментариев на фоне случившегося.

Второй прилет за неделю по зданию ТЦК. Комментарии в Сети разные. Но все положительные, — написал парламентарий.

Ранее в Сети появились кадры прилета по территориальному центру комплектования в Полтаве. Судя по видео из местных каналов в мессенджерах, в здании начался пожар, небо заволокло мощным столбом серого дыма. Предположительно, удары по ТЦК нанесены при помощи БПЛА «Герань». Очевидцы утверждают, что в городе прозвучала целая серия взрывов. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал, что насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ или их родственники могут обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру мир». По его словам, после того как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывезти потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

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