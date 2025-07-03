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03 июля 2025 в 11:10

Масштабный прилет по ТЦК в Полтаве попал на видео

Опубликовано видео пожара после прилета по ТЦК в Полтаве

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Global Look Press

В Сети появились кадры прилета по территориальному центру комплектования в Полтаве. Судя по видео из местных Telegram-каналов, в здании начался пожар, небо заволокло мощным столбом серого дыма.

По данным Telegram-канала «Изнанка», удары по ТЦК нанесены при помощи БПЛА «Герань». Очевидцы утверждают, что в городе прозвучала целая серия взрывов.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Уточнялось, что в Харьковской области объявили воздушную тревогу, другие подробности не раскрывались.

Также серию взрывов зафиксировали в Одессе, о них сообщал мэр города Геннадий Труханов. Никакой информации о возможных разрушениях и пострадавших он не привел. В Николаевской и Одесской областях действовала воздушная тревога. Местные паблики рассказывали о вспыхнувших на местах прилетов пожарах и загоревшихся автомобилях. Очевидцы утверждали, что на город летели баллистические ракеты.

Кроме того, в Полтаве оказались повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Основные разрушения зафиксировали на вокзале Полтава-Южная, где были повреждены оконные и дверные проемы, а также частично обрушены потолочные конструкции.

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