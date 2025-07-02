Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 20:41

Кадыров дал совет насильно мобилизованным украинцам

Кадыров: насильно мобилизованные бойцы ВСУ могут обратиться за помощью

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

Насильно мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины или их родственники могут обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, после того как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывезти потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

Обращаясь к населению Украины. Хочу сказать, что у вас все еще есть выбор. Если вы знаете, что вашего родственника могут забрать, не ждите. Специально для таких случаев создан Telegram-канал «Миру Мир», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров с юмором отреагировал на санкции против министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева со стороны президента Украины Владимира Зеленского, написав пост в своем Telegram-канале. В нем он отметил, что лишенный украинских наград и активов руководитель ведомства не имел ни того ни другого.

До этого глава Чечни заявил, что у «шайтанов в Киеве» осталось мало времени. Всевышний видит все поступки украинских властей, отметил Кадыров. Руководство Украины является террористическим, ввиду чего от него нужно избавиться, добавил он.

Украина
ТЦК
Рамзан Кадыров
мобилизованные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.