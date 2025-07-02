Кадыров дал совет насильно мобилизованным украинцам

Насильно мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины или их родственники могут обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, после того как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывезти потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

Обращаясь к населению Украины. Хочу сказать, что у вас все еще есть выбор. Если вы знаете, что вашего родственника могут забрать, не ждите. Специально для таких случаев создан Telegram-канал «Миру Мир», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров с юмором отреагировал на санкции против министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева со стороны президента Украины Владимира Зеленского, написав пост в своем Telegram-канале. В нем он отметил, что лишенный украинских наград и активов руководитель ведомства не имел ни того ни другого.

До этого глава Чечни заявил, что у «шайтанов в Киеве» осталось мало времени. Всевышний видит все поступки украинских властей, отметил Кадыров. Руководство Украины является террористическим, ввиду чего от него нужно избавиться, добавил он.