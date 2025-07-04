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04 июля 2025 в 03:52

Раскрыто истинное отношение населения Украины к сотрудникам ТЦК

Политолог Корнилов: украинцы ненавидят ТЦК всеми фибрами души

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданское население Украины ненавидит сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), сказал в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, об истинном отношении к ним можно судить по огромному количеству видео в соцсетях.

О градусе ненависти к ТЦК мы можем судить по тем многочисленным видео, которые есть в Сети. Мы слышим, что кричат им окружающие — женщины, обычные прохожие. Они используют очень жесткие выражения, порой нецензурные, в отношении этих деятелей. Кто бы как ни относился к ВСУ, сотрудников ТЦК ненавидят всеми фибрами души, — пояснил эксперт.

Он добавил, что украинцы активно выступают против деятельности военкомов. Однако пока это противодействие нельзя назвать массовым.

Были случаи, когда здания ТЦК поджигали и когда против них устраивались диверсионные акты. Причем люди, которые это устраивали, направлялись явно не из России. Но пока это все же единичные случаи. Значительная часть украинцев ждет, когда кто-то вместо них придет и освободит их страну. Да, были те, кто пытался идти против киевского режима. Многие из них сейчас в тюрьме. Кто смог — сбежал, кто не смог — прячутся, а многие вообще сгинули неизвестно где, — подчеркнул Корнилов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что удары по украинским военкоматам способны вызвать симпатию к действиям армии России среди местного населения. Он отметил, что многие российские блогеры-военкоры призывают таким способом солидаризироваться с жителями Украины.

ТЦК
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мобилизация
ВСУ
Марина Емельянцева
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