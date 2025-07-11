Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 09:26

Российские «Герани» ударили по военному аэродрому на Украине

ВС России нанесли удар БПЛА «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино, сообщает Telegram-канал Condottiero. Объект расположен в Николаевской области Украины. В Минобороны России эти данные не комментировали.

По информации источника, российские БПЛА-камикадзе в количестве порядка 10 аппаратов прилетели на аэродром. Канал отмечает, что цель была поражена. В результате удара ВС РФ на аэродроме начался сильный пожар и сдетонировали находящиеся там боеприпасы.

Ранее подразделения российской армии ударом «Гераней» уничтожили цеха противника по производству беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о поражении целей в районе Конотопа Сумской области.

ВС России также нанесли удар по военному объекту в Луцке с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным источника, по городу были выпущены 11 дронов-камикадзе «Герань-2». В Минобороны эту информацию не комментировали.

Военкор Александр Коц сообщил, что удары ВС РФ по военкоматам на Украине вызывают восторг местных жителей. По его словам, украинцы призывают российскую армию продолжать атаковать эти объекты.

Украина
аэродромы
ВС РФ
БПЛА
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне начали разоряться после выхода нового сезона «Игры в кальмара»
Юрист объяснил, откуда у Кехмана долги по кредитам на 17 млрд рублей
Врач рассказала, какие лекарства лучше взять с собой в путешествие
Два россиянина готовили теракт с применением дронов в Брянской области
Лавров обвинил Мерца в нацистской риторике и вспомнил о концлагерях
В Армении оценили встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби
Пулково начал отправлять рейсы по временной схеме
Летнее сокровище в банке! Изумрудное варенье из крыжовника
Толпы колумбийских наемников заметили у российских границ
Гладков заявил о повреждении 400 соцобъектов из-за атак ВСУ
Несколько человек получили ранения из-за атаки дрона на Курскую область
Лавров одной фразой Трампа ответил Рубио на планы по Украине
Вскрылись подробности о тайных бизнесах Киркорова
Финляндия одним решением изменила для себя правила войны
Откажитесь от макарошек! Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом
Российские «Герани» ударили по военному аэродрому на Украине
Стало известно, может ли Пугачева вернуться к Киркорову
Сбитый БПЛА рухнул на авиационный завод в Таганроге
Готовим оладьи из кабачка и курицы — с чумовым сырным соусом
«Настоящие враги»: украинцы жаждут мести офицерам ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.