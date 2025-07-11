Российские «Герани» ударили по военному аэродрому на Украине ВС России нанесли удар БПЛА «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино

Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-2» по военному аэродрому Кульбакино, сообщает Telegram-канал Condottiero. Объект расположен в Николаевской области Украины. В Минобороны России эти данные не комментировали.

По информации источника, российские БПЛА-камикадзе в количестве порядка 10 аппаратов прилетели на аэродром. Канал отмечает, что цель была поражена. В результате удара ВС РФ на аэродроме начался сильный пожар и сдетонировали находящиеся там боеприпасы.

Ранее подразделения российской армии ударом «Гераней» уничтожили цеха противника по производству беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о поражении целей в районе Конотопа Сумской области.

ВС России также нанесли удар по военному объекту в Луцке с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным источника, по городу были выпущены 11 дронов-камикадзе «Герань-2». В Минобороны эту информацию не комментировали.

Военкор Александр Коц сообщил, что удары ВС РФ по военкоматам на Украине вызывают восторг местных жителей. По его словам, украинцы призывают российскую армию продолжать атаковать эти объекты.