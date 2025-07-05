Дроны «Герань-2» разнесли цеха ВСУ ВС России уничтожили цеха ВСУ по производству БПЛА в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил России точным ударом «Гераней» уничтожили цеха ВСУ по производству БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Эти объекты располагались в районе Конотопа Сумской области.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили <…> цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в ходе боевых действий в Сумской области российскими военными была задержана женщина-оператор беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Она находилась в состоянии, характерном для алкогольного или наркотического опьянения. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого на Сумском направлении произошло боестолкновение между российскими военными и элитным спецподразделением «Химера», входящим в состав Главного управления разведки Украины. Как сообщили в Министерстве обороны России, военнослужащие группировки «Север» успешно атаковали позиции украинского спецназа.