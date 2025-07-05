Пьяная женщина — оператор БПЛА попала в плен под Сумами ВС России взяли в плен женщину — оператора БПЛА ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России взяли в плен женщину — оператора БПЛА украинской армии в Сумской области, рассказал старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка. По его словам, которые приводит РИА Новости, военнослужащая была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Ребята взяли в плен женщину бэпээлашницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла, — сказал Пятнашка.

Как уточнил собеседник агентства, женщина сама рассказала российским бойцам, что она служит в подразделении по работе с БПЛА. Когда военные вели пленную до своих позиций, они попали под минометный огонь. По словам Пятнашки, в результате украинка погибла.

Ранее источник, близкий к российской переговорной группе, сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся согласно стамбульским договоренностям, был паритетным. По его данным, среди возвращенных были два курянина.