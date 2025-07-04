Раскрыты детали обмена пленными между Россией и Украиной ТАСС: состоявшийся между Россией и Украиной обмен пленными был паритетным

Обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся согласно стамбульским договоренностям, был паритетным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе. По словам собеседника агентства, среди возвращенных были два курянина.

Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной паритетный этап обмена пленными между Россией и Украиной. Также России возвращены два курянина, — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что также стороны провели бессрочный санитарный обмен ранеными. По его словам, работа на этом направлении продолжается.

Ранее Минобороны России показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военными. Группа военнослужащих возвращена согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, уточнили в министерстве.

До этого стало известно, что в Подмосковье сел самолет со спасенными из плена Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими. Они вскоре пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.