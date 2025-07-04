Появились кадры возвращения с Украины российских военных Группа военных вернулась в Россию с подконтрольной Киеву территории

Минобороны России показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военными. Группа военнослужащих возвращена согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, уточнила пресс-служба министерства.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, – отметили в МО России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сел самолет со спасенными из плена Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими. Они вскоре пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что среди возвращенных из плена по стамбульским договоренностям оказались пропавшие без вести российские военнослужащие. По ее словам, российско-украинские обмены военнопленными проходили несколько дней. Москалькова поблагодарила за организацию обмена президента России Владимира Путина, Минобороны РФ и все заинтересованные ведомства.