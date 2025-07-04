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04 июля 2025 в 16:14

Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины

Минобороны: ВС России ударили по отряду спецназа ГУР Украины «Химера»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России вступили в бой с элитным подразделением ГУР Украины — отрядом «Химера», сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, бой завязался на Сумском направлении, бойцы российской группировки войск «Север» нанесли удар по подразделениям спецназа.

В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника в Сумской области. По данным военного ведомства, бойцы ВС РФ нанесли поражение 14 подразделениям ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике.

До этого стало известно, что в Сумской области наблюдается резкий рост предложений по продаже коммерческой недвижимости. Местные предприниматели массово избавляются от офисных и складских помещений, а также пытаются продать готовый бизнес.

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