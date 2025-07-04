«Продвижение в глубину»: Минобороны об успехах ВС России под Сумами

«Продвижение в глубину»: Минобороны об успехах ВС России под Сумами Российские войска продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ в Сумской области

Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, бойцы ВС РФ нанесли поражение 14 подразделениям ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике.

В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские военные разгромили «лисью нору», оборудованную солдатами ВСУ под Павловкой в Сумской области. В ней украинские бойцы пытались отсидеться до наступления темноты. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого стало известно, что в Сумской области наблюдается резкий рост предложений по продаже коммерческой недвижимости. Местные предприниматели массово избавляются от офисных и складских помещений, а также пытаются продать готовый бизнес.