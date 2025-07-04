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04 июля 2025 в 13:41

FPV-дрон похоронил украинских военных в «лисьей норе»

Российские военные разгромили укрытие ВСУ в Сумской области

FPV-дрон в зоне СВО FPV-дрон в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные разгромили «лисью нору», оборудованную солдатами ВСУ под Павловкой в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». В ней украинские бойцы пытались отсидеться до наступления темноты. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Однако перемещение вражеских штурмовиков контролировали наши пограничники, которые нанесли прицельное поражение FPV-дроном, — говорится в сообщении.

Уточняется, что находившиеся в укрытии военнослужащие погибли. Других подробностей не приводится.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что Вооруженные силы Украины сбрасывают отравленные шоколадные батончики на позиции ВС России в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, противник использует в борьбе все методы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что новая тактика обороны ВСУ диктует использование «лисьих нор» вместо фортификаций. Таким образом он ответил на критику депутата Рады Марьяны Безуглой по поводу отсутствия укреплений в Сумской области.

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Сумская область
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