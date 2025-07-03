Стало известно о попытках отравить российских военных шоколадками

Вооруженные силы Украины сбрасывают отравленные шоколадные батончики на позиции ВС России в зоне проведения специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам встречи с участниками СВО. По его словам, противник использует в борьбе все методы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Поговорили об общей обстановке в зоне проведения СВО, тактике врагов, которые используют все методы, вплоть до отравленных шоколадок. Бывали случаи, что сбрасывают батончики, думая, что бойцы примут это за паек от своих, – написал Ховалыг.

Глава республики добавил, что встретился с военнослужащими с позывными Лебедь и Алмай, которые не были в регионе более девяти-десяти месяцев. На встрече поднимались вопросы оказываемой военнослужащим из Тувы технической помощи.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил СМИ, что российские силовики обнаружили в Кураховском районе ДНР схрон, принадлежавший ВСУ, с самодельными химическими бомбами, предназначенными для сброса с дронов. Согласно предоставленной информации, кустарные боеприпасы были начинены взрывчаткой и хлорпикрином.