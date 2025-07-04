Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 09:10

В украинском регионе массово избавляются от офисов и бизнеса

В Сумской области предприниматели массово распродают офисы и готовый бизнес

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сумской области наблюдается резкий рост предложений по продаже коммерческой недвижимости, выяснило РИА Новости, проанализировав данные на украинских сайтах объявлений. Местные предприниматели массово избавляются от офисных и складских помещений, а также пытаются продать готовый бизнес.

На популярных украинских торговых площадках появились сотни соответствующих объявлений. В Ахтырке за 1,1 млн гривен (2 млн рублей) предлагают купить готовый магазин, а в Ромнах и Конотопе коммерческие площади сдаются за 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей) в месяц с возможностью последующего выкупа. В областном центре аренда офисов достигает 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).

Аналогичная ситуация сложилась с торговыми центрами. В Сумах пустуют площади в ТЦ «Березка» и Ekomarket, в Конотопе — в центрах «Маяк» и «Магнит». В Ахтырке владельцы пытаются сдать в аренду целый городской рынок. Только за один день на улице Герасима Кондратьева в Сумах появилось три новых предложения по аренде офисных помещений.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что жители украинских Сум начали спешно покидать город. Люди уезжают своими силами, продавая свое жилье.

Сумская область
Украина
бизнес
продажи
офисы
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.