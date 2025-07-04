В украинском регионе массово избавляются от офисов и бизнеса В Сумской области предприниматели массово распродают офисы и готовый бизнес

В Сумской области наблюдается резкий рост предложений по продаже коммерческой недвижимости, выяснило РИА Новости, проанализировав данные на украинских сайтах объявлений. Местные предприниматели массово избавляются от офисных и складских помещений, а также пытаются продать готовый бизнес.

На популярных украинских торговых площадках появились сотни соответствующих объявлений. В Ахтырке за 1,1 млн гривен (2 млн рублей) предлагают купить готовый магазин, а в Ромнах и Конотопе коммерческие площади сдаются за 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей) в месяц с возможностью последующего выкупа. В областном центре аренда офисов достигает 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).

Аналогичная ситуация сложилась с торговыми центрами. В Сумах пустуют площади в ТЦ «Березка» и Ekomarket, в Конотопе — в центрах «Маяк» и «Магнит». В Ахтырке владельцы пытаются сдать в аренду целый городской рынок. Только за один день на улице Герасима Кондратьева в Сумах появилось три новых предложения по аренде офисных помещений.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что жители украинских Сум начали спешно покидать город. Люди уезжают своими силами, продавая свое жилье.