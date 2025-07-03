Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 05:23

Стало известно об оттоке населения из украинских Сум

В украинских Сумах зафиксировали отток населения

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Жители украинских Сум покидают город, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Люди самостоятельно уезжают из города, продавая свое жилье.

В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что вээсушники сами жалуются в соцсетях, — рассказал собеседник агентства.

Также источник ТАСС отметил, что отток идет пока медленно. Кроме того, принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области была проведена еще во время «Курской авантюры» ВСУ.

Ранее на Сумском направлении были найдены бойцы 168-й бригады Вооруженных сил Украины, которой, согласно официальным данным, нет в составе украинской армии. Скорее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в Новомосковске.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес значительные потери под Сумами. По данным источников, в рядах украинской армии уже на протяжении длительного времени наблюдается острый дефицит подготовленных бойцов, поэтому командование вынуждено бросать в бой спецподразделения.

Сумы
Украина
население
отток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.