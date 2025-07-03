Стало известно об оттоке населения из украинских Сум В украинских Сумах зафиксировали отток населения

Жители украинских Сум покидают город, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Люди самостоятельно уезжают из города, продавая свое жилье.

В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что вээсушники сами жалуются в соцсетях, — рассказал собеседник агентства.

Также источник ТАСС отметил, что отток идет пока медленно. Кроме того, принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области была проведена еще во время «Курской авантюры» ВСУ.

Ранее на Сумском направлении были найдены бойцы 168-й бригады Вооруженных сил Украины, которой, согласно официальным данным, нет в составе украинской армии. Скорее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в Новомосковске.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес значительные потери под Сумами. По данным источников, в рядах украинской армии уже на протяжении длительного времени наблюдается острый дефицит подготовленных бойцов, поэтому командование вынуждено бросать в бой спецподразделения.