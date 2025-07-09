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09 июля 2025 в 09:07

Российские «Кинжалы» нанесли мощный удар по военному объекту на Украине

ВС России ударили ракетами «Кинжал» по военному объекту в украинском Луцке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по военному объекту в Луцке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, по городу были выпущены три «Кинжала», а также 11 дронов-камикадзе «Герань-2». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Согласно сведениям военкоров, ракеты пролетели над Киевом, а затем ударили по Луцку, где прозвучал взрыв. Несколько «Кинжалов» проследовали через Черкасскую область в сторону Полтавской и через Винницкую область в направлении Житомира. Также военкоры заявили о пролете ракет через Кременчугское водохранилище. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили аэродромы в трех регионах Украины. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары пришлись на Киевскую область, Полтаву и Житомир. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Каменское на Запорожской линии фронта. Украинские военные были вынуждены отступить в сторону Степногорска. Оба населенных пункта расположены на левом берегу бывшего Каховского водохранилища в Запорожской области, вдоль трассы Москва — Симферополь. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Луцк
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