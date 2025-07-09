Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 08:50

Российские военные поразили аэродромы в трех украинских регионах

Лебедев: ВС России поразили аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России поразили аэродромы в трех регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары пришлись на Киевскую область, Полтаву и Житомир. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром, — заявил Лебедев.

Ранее стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». Также ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого подпольщик информировал, что российские войска совершили серию атак на Киевскую область — под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами. По его словам, атаки привели к перегрузке ПВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева является главной причиной усиления атак российских БПЛА на объекты Украины. По его словам, украинские власти прекрасно знают, как урегулировать кризис.

ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
Россия
Украина
Житомир
полтава
Киевская область
аэродромы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.