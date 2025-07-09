Российские военные поразили аэродромы в трех украинских регионах Лебедев: ВС России поразили аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире

Вооруженные силы России поразили аэродромы в трех регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары пришлись на Киевскую область, Полтаву и Житомир. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром, — заявил Лебедев.

Ранее стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». Также ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого подпольщик информировал, что российские войска совершили серию атак на Киевскую область — под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами. По его словам, атаки привели к перегрузке ПВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева является главной причиной усиления атак российских БПЛА на объекты Украины. По его словам, украинские власти прекрасно знают, как урегулировать кризис.