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04 июля 2025 в 09:28

Российские удары по Киевской области перегрузили украинскую систему ПВО

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удары по ПВО в Киевской области

Барражирующий комплекс «Ланцет» Барражирующий комплекс «Ланцет» Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска совершили серию атак на Киевскую область — под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, атаки привели к перегрузке ПВО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Киевская область. <…> Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена, — написал он.

Как отметил Лебедев, атака проводилась комплексно с использованием барражирующих боеприпасов и высокоточного оружия, что позволило поразить ключевые объекты инфраструктуры. По его словам, зафиксировано не менее 20 успешных попаданий в стратегически важных точках: Киев, Васильков, Бровары, Борисполь, Буча и Вишгород.

Лебедев также раскрыл детали ударов по другим регионам: в Черкасской области были поражены важные складские комплексы, а в Днепропетровской области атакам подверглись железнодорожные эшелоны с техникой, позиции ВСУ и ключевые ремонтные базы. По словам представителя подполья, всего за ночь было зафиксировано 63 прилета.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. Авторы отметили, что основным направлением удара стал Киев. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

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