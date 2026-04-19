Пророссийское подполье продолжает свою работу в Херсонской области, рассказал РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. По его словам, оно успешно справляется с давлением ВСУ.

Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди все равно активные и оценивающие все то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и ненужным им, — сказал Сальдо.

Ранее он сообщил, что Херсон из-за политики украинского правительства и действий ВСУ превратился в подобие военной базы. По словам главы региона, гражданское население вынуждено существовать в обстановке непрекращающегося прессинга и постоянного страха.

Кроме того, Сальдо заявил, что украинские военные намерены вытеснить жителей с правобережья Херсонской области и сделать эту территорию безлюдной. По словам главы региона, киевские власти недовольны тем, что местные граждане продолжают поддерживать связь с родственниками в России, и подвергают их преследованиям за это. Данные земли привлекательны для Киева с природной точки зрения, добавил он.