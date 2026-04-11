Вооруженные силы Украины хотят выдавить население с правобережной части Херсонской области и опустошить эту территорию, заявил губернатор Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, Киев недоволен тем, что люди поддерживают общение с родственниками в России и преследует их за это.

Киевский режим, понимая это (что есть сопротивление. — NEWS.ru) делает все для того, чтобы выдавить население [с правобережья], оставшееся в городах Херсоне, Бериславе. Эти населенные пункты с природной точки зрения очень привлекательные, очень хорошие там климатические данные для жизни, — рассказал Сальдо.

Ранее губернатор сообщил, что город Алешки в Херсонской области стал «пятном на глазу» у киевских властей. По его словам, они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице.

До этого российские силовики сообщили о тяжелой ситуации, сложившейся в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на Запорожском направлении. Ротация личного состава в батальон серьезно затруднена, поэтому военнослужащие ВСУ, по сведениям источников, находятся на передовых позициях уже более 60 дней без замены.