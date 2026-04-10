Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» у Украины

Город Алешки в Херсонской области стал «пятном на глазу» у киевских властей, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, жизнь там продолжается, несмотря на постоянные атаки со стороны ВСУ.

Алешки у них как пятно такое на глазу. Что бы они ни делали, а люди оттуда не уезжают. Они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице. Тем не менее все равно жизнь продолжается, — сказал Сальдо.

Глава региона отметил, что несмотря на попытки Украины заблокировать снабжение города, правительство Херсонской области не собирается бросать людей. В частности, местные власти находят способы доставки продовольствия.

Утром 10 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.