Российские силовики сообщили о тяжелой ситуации, сложившейся в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на Запорожском тактическом направлении. Она понесла огромное количество безвозвратных и санитарных потерь, пишет РИА Новости. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Армия России использует против ВСУ новейшую артиллерию, ударные беспилотники и авиацию. В результате подразделение терпит интенсивное комплексное огневое поражение, говорится в статье.

Из-за постоянных ударов ротация личного состава в батальон серьезно затруднена. Военнослужащие ВСУ, по сведениям источников, находятся на передовых позициях уже более 60 дней без замены.

Ранее сообщалось, что в некоторых подразделениях ВСУ пытаются скрывать реальные потери. Российские силовые структуры проинформировали, что погибших бойцов могут оформлять как дезертиров или записывать в пропавшие без вести.

До этого корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф рассказал, что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.