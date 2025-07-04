По территории Украины ударило рекордное число российских дронов-камикадзе

Рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Основным направлением удара стал Киев, отмечается в посте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вместе с этим ВС РФ нанесли удар с помощью одной ракеты «Кинжал», а также шести баллистических «Искандеров» и четырех крылатых ракет, заявляют журналисты. В общей сложности 72 ракеты и БПЛА достигли целей, уточняют они.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявляют, что смогли сбить лишь 476 беспилотников, утверждает ресурс. По информации ВСУ, зафиксированы попадания в восьми локациях, куда попали девять ракет и 63 БПЛА, пишет Telegram-канал. Также сообщается о падении обломков в 33 локациях.

Ранее этот же Telegram-канал написал, что Киев подвергся массированной комбинированной атаке российских ударных беспилотников и баллистики. Основной целью стал столичный аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны), уточнили авторы сообщения. По их данным, десятки дронов атакуют город со всех сторон, взяв его в кольцо. Минобороны России эту информацию не комментировало.