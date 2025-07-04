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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 03:44

Стало известно о комбинированном ударе по объектам ВСУ в Киеве

«РВ»: российские военные нанесли удар дронами по аэропорту «Жуляны» в Киеве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киев подвергся массированной комбинированной атаке российских ударных беспилотников и баллистики. Основной целью стал столичный аэропорт имени Игоря Сикорского («Жуляны»), о чем сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным СМИ, десятки дронов атакуют город со всех сторон, взяв его в кольцо. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украинские источники фиксируют попадания и возгорания в различных частях города. Последствия ударов наблюдаются по меньшей мере в 13 локациях, охватывающих Соломенский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский и Шевченковский районы, с сообщениями о множестве поврежденных зданий. Некоторые украинские мониторинговые каналы вынуждены признать высокую эффективность атаки на Киев и пригороды.

Как утверждали журналисты, в аэропорту «Жуляны» располагается позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot. Атака беспилотников на столицу Украины продолжается, следует из публикации.

Ранее стало известно, что российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Были нанесены успешные удары по цеху сборки и складу хранения ударных беспилотников. Кроме того, оказалось поражено место стоянки американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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