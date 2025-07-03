Российские военные поразили цех сборки ударных дронов ВСУ

Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также нанесены успешные удары по цеху сборки и складу хранения ударных беспилотников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Кроме того, поражено место стоянки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью российские средства противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников над территорией РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать пять регионов.

Накануне, 2 июля, стало известно, что российские военные получили от столичных разработчиков несколько десятков тысяч флагманских дронов-камикадзе «Икар». Особенность БПЛА в том, что на него можно установить, в частности, сменяемые видеопередатчики, радиоприемники и крепления под боевую часть, а также поворотные камеры с переключением на тепловизор.