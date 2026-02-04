Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 08:53

Пентагон готовится создать масштабную беспилотную армию

Пентагон планирует создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе к 2027 году

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Министерство войны США планирует создать запас из сотен тысяч ударных беспилотников (дронов-камикадзе) к 2027 году, сообщается на сайте Пентагона. По данным ведомства, разработка будет проходить в четыре этапа, ее общая стоимость оценивается в $1,1 млрд (85 млрд рублей).

Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава министерства Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок для быстрого оснащения армии дронами. В рамках программы Drone Dominance Program (DDP, Программа беспилотного превосходства) 25 компаний приглашены к участию в первом этапе.

Первый этап, названный Gauntlet, начнется 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные будут проводить испытания и оценивать предложенные системы. Этап завершится в начале марта размещением заказов на поставку прототипов на сумму около $150 млн (11,5 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил масштабный контракт на обслуживание истребителей F-16, в том числе тех, которые были переданы Украине. Соглашение обеспечит полный комплекс ремонтных работ и логистической поддержки для этих самолетов. Сумма контракта составляет $235,5 млн (18 млрд рублей). Работы будут проводиться в Бельгии на предприятии Sabena Aerospace Engineering.

США
Пентагон
программы
закупки
беспилотники
камикадзе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.