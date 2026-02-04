Пентагон готовится создать масштабную беспилотную армию Пентагон планирует создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе к 2027 году

Министерство войны США планирует создать запас из сотен тысяч ударных беспилотников (дронов-камикадзе) к 2027 году, сообщается на сайте Пентагона. По данным ведомства, разработка будет проходить в четыре этапа, ее общая стоимость оценивается в $1,1 млрд (85 млрд рублей).

Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава министерства Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок для быстрого оснащения армии дронами. В рамках программы Drone Dominance Program (DDP, Программа беспилотного превосходства) 25 компаний приглашены к участию в первом этапе.

Первый этап, названный Gauntlet, начнется 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные будут проводить испытания и оценивать предложенные системы. Этап завершится в начале марта размещением заказов на поставку прототипов на сумму около $150 млн (11,5 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил масштабный контракт на обслуживание истребителей F-16, в том числе тех, которые были переданы Украине. Соглашение обеспечит полный комплекс ремонтных работ и логистической поддержки для этих самолетов. Сумма контракта составляет $235,5 млн (18 млрд рублей). Работы будут проводиться в Бельгии на предприятии Sabena Aerospace Engineering.