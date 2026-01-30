Пентагон заключил контракт на обслуживание переданных Украине F-16 Пентагон: переданные Украине F-16 до 2029 года будут обслуживать в Бельгии

Пентагон заключил масштабный контракт на обслуживание истребителей F-16, в том числе тех, которые были переданы Украине, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA). Соглашение обеспечит полный комплекс ремонтных работ и логистической поддержки для этих самолетов.

Сумма контракта составляет $235,5 млн. Работы будут проводиться в Бельгии на предприятии Sabena Aerospace Engineering. Они должны быть полностью завершены к 28 января 2029 года.

Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины, — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов предположил, что российские комплексы С-300 сбили самолет F-16 ВСУ благодаря особым характеристикам работы отечественных радиолокационных станций большой дальности. По его словам, данный случай подтверждает, что семейство С-300 остается одним из лучших в своем классе.