12 января 2026 в 19:42

Военэксперт раскрыл подробности уничтожения F-16 ВСУ комплексом С-300

Генерал Попов: особый характер работы РЛС мог позволить сбить украинский F-16

С-300 С-300 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Характер работы российских радиолокационных станций на большой дальности позволил комплексу С-300 сбить самолет F-16 ВСУ, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, случившееся подтверждает, что семейство С‑300 остается одним из лучших в своем классе.

Важным моментом является характер работы РЛС. Иногда несколько станций кратковременно «подсвечивают» цель с разной периодичностью; для пилота такие короткие сигналы оповещения могут не выглядеть как серьезная угроза, особенно на большом удалении от линии фронта. По нашим оценкам, фиксация цели и пуск по ней могли произойти на расстоянии порядка 150–200 км от линии соприкосновения, — сказал Попов.

Он подчеркнул, что российские зенитно-ракетные комплексы превосходят западные аналоги и постоянно совершенствуются.

Сейчас на вооружении РФ также есть С‑350 «Витязь» и более современные С‑400 и другие комплексы — они более автоматизированы, многоканальны и точнее в поиске и сопровождении целей по сравнению с ранними модификациями С‑300, — сказал Попов.

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса С-300 ВС России уничтожил истребитель F-16 ВСУ. Как рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Север, для поражения цели потребовалось две ракеты. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

