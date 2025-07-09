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09 июля 2025 в 04:20

Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожье

Рогов: российские военные выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Каменское на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные были вынуждены отступить. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Наши войска выбили подразделения противника из Каменского. Украинские боевики отступили в сторону Степногорска, — сказал он.

Оба населенных пункта — Каменское и Степногорск — расположены на левом берегу бывшего Каховского водохранилища в Запорожской области, вдоль трассы Москва — Симферополь. Контроль над ними важен, так как путь через Каменское и Степногорск открывает дорогу на город Запорожье, отметил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что военнослужащие ВС России взяли под контроль село Толстой на западе ДНР. Данный населенный пункт находится у границы с Днепропетровской областью Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Владимир Рогов
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Запорожская область
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