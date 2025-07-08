Рогов рассказал о новых успехах ВС России у границ Днепропетровской области Рогов: ВС России выбили украинские силы из села Толстой на западе ДНР

Военнослужащие ВC России взяли под контроль село Толстой на западе Донецкой Народной Республики, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Данный населенный пункт находится у границы с Днепропетровской областью Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Наши войска выбили противника из села Толстой, — отметил Рогов.

Ранее политик заявлял, что ВС РФ отбросили базирующиеся в Запорожской области украинские подразделения к северным окраинам села Каменское на Степногорском направлении. По его словам, российские войска установили контроль над западной частью населенного пункта. Минобороны РФ также не комментировало эту информацию.

До этого Рогов сообщал, что ВС РФ провели серию ударов по военным объектам украинской армии в городе Запорожье. По его данным, поражены цели, расположенные как в самом населенном пункте, так и в пригородных районах. Минобороны России эту информацию не комментировало.