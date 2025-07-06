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06 июля 2025 в 13:20

Объекты ВСУ в Запорожье поразили точным ударом

Рогов: военные объекты ВСУ в Запорожье попали под удар ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России провели серию ударов по военным объектам украинской армии в городе Запорожье, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, поражены цели, расположенные как в самом населенном пункте, так и в пригородных районах.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье, — сказал Рогов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские формирования в селе Мирном на западе Донецкой Народной Республики попали в окружение. Это стало возможным после взятия российскими войсками под контроль соседнего населенного пункта Поддубное.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ проинформировали о нанесении ударов по местам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. В результате были ликвидированы не только сами формирования, но и разрушена инфраструктура авиабазы, уничтожено предприятие по производству беспилотников, а также склад с боеприпасами.

Владимир Рогов
Запорожье
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