Объекты ВСУ в Запорожье поразили точным ударом Рогов: военные объекты ВСУ в Запорожье попали под удар ВС России

Вооруженные силы России провели серию ударов по военным объектам украинской армии в городе Запорожье, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, поражены цели, расположенные как в самом населенном пункте, так и в пригородных районах.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье, — сказал Рогов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские формирования в селе Мирном на западе Донецкой Народной Республики попали в окружение. Это стало возможным после взятия российскими войсками под контроль соседнего населенного пункта Поддубное.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ проинформировали о нанесении ударов по местам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. В результате были ликвидированы не только сами формирования, но и разрушена инфраструктура авиабазы, уничтожено предприятие по производству беспилотников, а также склад с боеприпасами.