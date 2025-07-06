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06 июля 2025 в 12:47

ВСУ оказались в огневом мешке после потери села в ДНР

В Мирном группировка ВСУ оказалась в огневом мешке после освобождения Поддубного

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинская группировка в селе Мирное на западе Донецкой Народной Республики оказалась в огневом мешке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это стало возможно после того, как российские военные установили контроль над соседним населенным пунктом Поддубное, передает ТАСС.

Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном, — заявил Кимаковский.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по украинским военным объектам. За последние сутки российские войска поразили 141 цель, включая авиабазу, производство комплектующих для БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временного размещения ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В ведомстве подчеркнули, что уничтожены ключевые объекты военной инфраструктуры противника.

Кроме того, военное ведомство подтвердило рекордные потери украинской стороны в воздушном пространстве — за сутки российские ПВО уничтожили 298 вражеских БПЛА и шесть управляемых авиабомб. В Минобороны РФ также подчеркнули эффективность работы систем противовоздушной обороны.

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