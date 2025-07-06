Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Российские военные за сутки ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Они были уничтожены, как и инфраструктура авиабазы, предприятие по производству БПЛА и склад с боеприпасами.

Нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141 районе, — сказано в сообщении.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают реализацию целей специальной военной операции — главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление, и продвижение на этом направлении будет зависеть от целого ряда факторов.