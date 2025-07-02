Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 17:55

Коц назвал главное направление для наступления ВС РФ прямо сейчас

Коц: основная задача для ВС РФ сейчас — освобождение Донбасса

Александр Коц Александр Коц Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска продолжают выполнение целей и задач специальной военной операции, и в ее рамках основное направление для них — Донбасс, сказал в беседе с NEWS.ru военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, украинские военные там оказывают серьезное сопротивление.

У нас там впереди крупная агломерация из нескольких городов — Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска. Ее взятие — тяжелая задача, на которую уйдет не один месяц, — пояснил он.

Коц подчеркнул, что продвижение на этом направлении будет зависеть от целого ряда факторов.

От того, сколько новобранцев будут набирать ВСУ, насколько интенсивно им будет поступать западная помощь. Говорят, что сейчас американцы ее приостановили. Если до конца лета она не возобновится, то с обороной у украинцев все станет намного хуже. Соответственно, и у нас продвижение усилится. Но основное сейчас — это, конечно, освобождать Донбасс, — указал собеседник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что к концу лета Россия может взять под контроль Одессу и Харьков при условии, что США перестанут снабжать Украину оружием. По его словам, эти города входят в зону безопасности РФ, создаваемую для защиты новых регионов и приграничных территорий.

Александр Коц
СВО
Донбасс
ВС РФ
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.