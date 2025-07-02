Коц назвал главное направление для наступления ВС РФ прямо сейчас Коц: основная задача для ВС РФ сейчас — освобождение Донбасса

Российские войска продолжают выполнение целей и задач специальной военной операции, и в ее рамках основное направление для них — Донбасс, сказал в беседе с NEWS.ru военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, украинские военные там оказывают серьезное сопротивление.

У нас там впереди крупная агломерация из нескольких городов — Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска. Ее взятие — тяжелая задача, на которую уйдет не один месяц, — пояснил он.

Коц подчеркнул, что продвижение на этом направлении будет зависеть от целого ряда факторов.

От того, сколько новобранцев будут набирать ВСУ, насколько интенсивно им будет поступать западная помощь. Говорят, что сейчас американцы ее приостановили. Если до конца лета она не возобновится, то с обороной у украинцев все станет намного хуже. Соответственно, и у нас продвижение усилится. Но основное сейчас — это, конечно, освобождать Донбасс, — указал собеседник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что к концу лета Россия может взять под контроль Одессу и Харьков при условии, что США перестанут снабжать Украину оружием. По его словам, эти города входят в зону безопасности РФ, создаваемую для защиты новых регионов и приграничных территорий.