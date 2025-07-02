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02 июля 2025 в 15:54

Названы возможные сроки перехода Одессы и Харькова под полный контроль РФ

Военэксперт Матвийчук: РФ может взять под контроль Одессу и Харьков к концу лета

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия может взять под контроль Одессу и Харьков к концу лета при условии, что США перестанут снабжать Украину оружием, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, эти города входят в зону безопасности РФ, создаваемую для защиты новых регионов и приграничных территорий. Он не исключил, что взятие Одессы и Харькова под контроль может пройти без масштабных боевых действий.

Если американцы перестанут снабжать Украину оружием, взятие под контроль ВС РФ Харькова и Одессы может произойти до конца лета. Они входят в зону безопасности, которую мы пытаемся создать для наших новых регионов и приграничных территорий. Будет ли это наступление по всем классическим формам? Я не думаю. Я думаю, что это будут какие-то действия, возможно, с моря или суши. Они необходимы для изоляции этих районов, чтобы города без боя и разрушений перешли в буферную зону. Возможно, что потом население этих городов проведет референдум, и точно так же, как входили республики Донбасса, они войдут в состав России, — пояснил Матвийчук.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что российская армия столкнется с серьезными испытаниями в битве за Одессу. По его словам, контроль над городом имеет стратегическое значение, так как он обеспечивает выход к морю. Он отметил, что если ВС России удастся пробить коридор и дойти до Одессы, то она станет русским городом не только по происхождению, но и политически.

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