ВС России перехватили почти 300 БПЛА и несколько авиабомб МО: российская ПВО перехватила почти 300 дронов ВСУ за сутки

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации сбили за минувшие сутки 298 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ. Помимо этого, согласно данным ведомства, было поражено шесть управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в МО РФ.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил об атаке украинских беспилотников на территорию республики. Согласно его данным, в атаке участвовали два дрона. Один из них врезался в крышу здания АО «ВНИИР» — предприятия, где производство было остановлено еще после июньского удара. Второй беспилотник поразил строящийся склад на Лапсарском проезде. Николаев подчеркнул, что жертв и пострадавших удалось избежать.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru отметил, что наиболее действенным методом защиты российских городов от украинских дронов является активное ведение радиоэлектронной борьбы. Он пояснил, что такие меры должны применяться комплексно на всех уровнях. По словам Журавлева, современные российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, уничтожая до 85% вражеских беспилотников еще на подлете к целям.