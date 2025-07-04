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04 июля 2025 в 19:30

В Госдуме назвали эффективный способ защитить города России от дронов ВСУ

Депутат Журавлев назвал РЭБ самым эффективным методом защиты от дронов ВСУ

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самый эффективный способ защитить города России от украинских дронов — активно вести радиоэлектронную борьбу, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, она должна осуществляться на всех уровнях.

Это и подавление каналов связи, и создание помех станциями типа «Леер-3», «Житель», «Поле-21», «Борисоглебск-2», и попытки перехватить управление при помощи кибервоздействия. Все это и так задействовано, просто враг отправляет такое количество беспилотников, что засечь их все не представляется возможным, — пояснил политик.

Журавлев добавил, что сейчас средства ПВО России сбивают до 85% украинских БПЛА еще на подлете — это очень высокий показатель эффективности.

Кроме того, надо понимать, что часть дронов запускается с нашей территории, и нужно быть крайне бдительными всем, в том числе и населению, чтобы вовремя обнаруживать и пресекать работу диверсионных групп. Лучший результат дает только такой, комплексный подход, — подчеркнул депутат.

ВС РФ впервые произвели удар по военному объекту в Кривом Роге (Днепропетровская область) новой ракетой «Гром-1», пишет Telegram-канал «Изнанка». По сведениям ресурса, в атаке также участвовали российские дроны «Герань». Минобороны РФ информацию не комментировало.

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