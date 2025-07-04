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04 июля 2025 в 16:43

Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы РФ впервые произвели удар по военному объекту в Кривом Роге (Днепропетровская область) новой ракетой «Гром-1», пишет Telegram-канал «Изнанка». По сведениям ресурса, в атаке также участвовали российские дроны «Герань». Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Гром-1» представляет собой гибрид управляемой авиационной ракеты и авиабомбы. По факту это управляемая воздушная бомба с реактивным двигателем.

Ракета разрабатывалась с 2015 года корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В 2019 году она прошла весь цикл положенных испытаний, и в КТРВ объявили о готовности к поставкам изделия на экспорт. Ракета предназначена для поражения целей с известными координатами — открыто расположенной живой силы противника, техники, укрепленных объектов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне военной операции на Украине, в том числе за последние сутки — Предтечино в ДНР. По данным ведомства, в операциях участвовали бойцы группировок войск «Север», «Юг», «Центр» и «Восток».

Украина
Кривой Рог
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