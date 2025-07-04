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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 13:00

Названо число населенных пунктов, перешедших под контроль ВС РФ за неделю

ВС России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне военной операции на Украине, в том числе за последние сутки — Предтечино в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в операциях участвовали бойцы группировок войск «Север», «Юг», «Центр» и «Восток».

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Меловое Харьковской области <...>. Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Тем временем бойцы группировки «Восток» установили контроль над Новоукраинкой и Разно в ДНР. Кроме того, под контроль военных из группировки «Восток» перешел населенный пункт Червоная Зирка в ДНР.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщал, что российские военные выбили солдат ВСУ из села Каменского в Запорожской области. Он подчеркнул, что речь идет об участке, расположенном к югу от реки Янчекрак. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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